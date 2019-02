De acordo com o Expresso, Carlos Ramalho irá suspender a greve de fome ainda esta sexta-feira, depois da ministra da Saúde, Marta Temido, ter telefonado ao líder sindical de maneira a conhecer o seu estado de saúde e propondo o retomar das negociações entre Governo e sindicatos já para o início da próxima semana.O semanário indica que Carlos Ramalho informou depois a direção da UGT, a central sindical afeta ao Sindepor, sobre a abordagem da ministra da Saúde. Ainda esta quinta-feira, uma delegação da UGT onde também esteve o secretário-geral, Carlos Silva, encontrou-se com o presidente do sindicato para o tentar convencer a não continuar a greve de fome.