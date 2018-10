De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a tempestade tropical deverá ser a mais poderosa a atingir Portugal desde 1842.

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera afirmou que o furacão Leslie trará uma "noite complicada". Em declarações à RTP, Jorge Miranda afirmou ainda que, para já, Peniche é a localidade mais exposta à tempestade, que continua a deslocar-se ao longo da costa em direcção a Nordeste de Portugal.

O responsável do IPMA refere que prever a trajectória exacta da tempestade Leslie tem sido difícil devido ao seu "percurso ziguezagueante". "Há cinco dias, o modelo americano [de previsão meteorológica] dizia que ia passar no Algarve e em Gibraltar", exemplificou.

"Pode haver a ideia que estamos num momento de calmaria e meia hora depois estamos a receber rajadas. Pode haver uma chuvada de meia hora mas depois não quer dizer que tudo tenha acabado. Pelas 22h30 deverão acontecer os fenómenos mais gravosos. Enquanto a tempestade estiver lá ela vai ter efeitos sobre a superfície", afirmou Jorge Miranda à RTP.

A Protecção Civil informou, durante o briefing realizado às 18h, que o furacão "perdeu intensidade mas ganhou velocidade", o que significa que chegaria a terra "mais rapidamente do que estava previsto". A entidade apelou ainda à população para que proteja "os seus", "bens e patrimónios" e que evite "ao máximo andar na rua", sobretudo junto à costa e nas zonas arborizadas.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o período crítico da tempestade será entre as 23 horas deste sábado e as 4h00 de domingo. O mesmo revela que o Leslie será o mais poderoso furacão a atingir Portugal desde 1842 e que os seus ventos podem ultrapassar os 180 km/h - o que, a confirmar-se, será um máximo histórico no país.

Este atinge Portugal já como depressão pós-tropical e a sua chegada ao país nem estava prevista. O furacão esteve praticamente parado a sudoeste do arquipélago dos Açores durante mais de duas semanas e a probabilidade da sua passagem pelo território continental era de menos de 10%.

Tempestade obriga ao encerramento de barras marítimas

Nove barras estarão este domingo fechadas a toda a navegação e seis estão condicionadas, informa o portal da Autoridade Marítima Nacional, cuja actualização foi feita às 18h26. As nove barras encerradas a toda a navegação são as de Aveiro, Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto. As barras do Douro, Viana do Castelo, Lisboa, Faro/Olhão, Quarteira e Vilamoura estão condicionadas.

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso vermelho (o mais grave) do IPMA – devido ao vento forte e, em alguns deles, à agitação marítima.



Mais de 15 mil casas sem electricidade



De acordo com a EDP Distribuição, mais de 15 mil habitações estavam sem fornecimento de energia eléctrica esta noite, devido à passagem da tempestade tropical Leslie.

"Tem havido um agravamento significativo das condições, o que deixa cada vez mais pessoas sem energia, estamos a actualizar os dados a cada dez minutos", informou a directora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio.



Segundo a mesma fonte, o maior número de habitações afectadas localiza-se nos concelhos de Pombal, Marinha Grande e Leiria, no distrito de Leiria, representando "uma área muito significativa" da extensão dos danos.



De acordo com um balanço feito à agência Lusa, cerca das 22h30, o comando da Protecção Civil informou que foram registadas, até cerca das 22h15, 247 ocorrências, sendo que, destas, 120 são relativas a quedas de árvores.



"Os distritos mais afectados são Setúbal, Lisboa e Leiria, mas esperamos agora que a partir deste momento passe a afetar Coimbra e Aveiro", afirmou o comandante de serviço da Proteção Civil.



De acordo com o Jornal de Notícias, pelo menos quatro voos com partida no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, foram cancelados na sequência do mau tempo. Das viagens em questão, dois voos da companhia aérea TAP teriam como destino Lisboa e um viajaria para o Funchal. Também um voo da KLM, para Faro, foi cancelado.



Com Lusa