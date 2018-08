Conselhos superiores vão ter o poder de decidir candidaturas de juízes e procuradores a órgãos sociais dos clubes e organismos do futebol, como a FPF e a Liga.

A participação de procuradores e juízes em órgãos directivos de estruturas desportivas, seja nos clubes ou na Federação Portuguesa de Futebol ou na Liga, vai passar a ter que ser aprovada pelos respectivos Conselhos Superiores caso as revisões de propostas de estatutos sejam aprovadas.



A mudança irá permitir regular episódios que se têm repetido ao longo dos anos, com destaque no futebol. Em 2012, o juiz desembargador Rui Rangel foi candidato à presidência do Benfica. Caso vença as eleições do Sporting, Frederico Varandas contará na sua equipa com o procurador João Palma, o juiz conselheiro jubilado Baltazar Pinto e o juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça Gabriel Catarino. O juiz conselheiro Manuel Fernando dos Santos Serra Conselho, por seu turno, integra o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol.

Presenças criticadas pelo presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Manuel Soares, que considera que podem até ser boas escolhas para o futebol, mas que não são escolhas para a justiça "de certeza". "Para mim, lamento dizer, mas o lugar dos juízes no futebol é só nas bancadas, a apoiar os seus clubes, ou no campo a jogar à bola com os amigos. Em actividades que não acrescentam prestígio, credibilidade e confiança, é totalmente dispensável", escreveu num artigo de opinião publicado na edição desta quarta-feira do jornal Público. Ainda assim, o presidente sindical destaca que "esta potencial fonte de quebra de confiança na Justiça tem os dias contados". "A proposta de revisão do EMJ [Estatuto dos Magistrados Judiciais], já aprovada na generalidade, contém uma norma que passará a proibir expressamente a participação de juízes nos órgãos estatuários de entidades envolvidas em competições desportivas profissionais, sem prévia autorização do Conselho Superior de Magistratura. Muito bem", escreveu no mesmo artigo.



A necessidade de regulação é também ela defendida pelo presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, que considera que "cada caso é um caso" e não deve haver descriminação do futebol em relação a outras modalidades. Em causa esta, explicou em declarações à SÁBADO, a participação em actividades profissionais e "outras modalidades como o andebol ou o futsal já envolvem orçamentos elevados e movimentam importantes quantias". "Isolar o futebol pode ser uma questão redutora. Para mim, a principal questão é entender qual a expressão da estrutura de que estamos a falar", acrescentou. Para Ventinhas, a proibição total levaria a que até a participação num órgão social de um clube de bairro fosse proibida, situação que, no seu entender, "não faz sentido".



Deste modo, a regulação também entra na revisão de estatutos do Conselho Superior do Ministério Público, a quem caberá, como no caso dos juízes, dar autorização aos magistrados para se envolverem activamente em organismos desportivos. O exercício dessas funções, lê-se na proposta do CSMP, "não pode envolver prejuízo para o serviço ou para imagem de imparcialidade e para a dignidade e prestígio da função de magistrado do Ministério Publico". Também a proposta do Conselho Superior de Magistratura recorda que a autorização "será apenas concedida se não for remunerada e não envolver prejuízo para o serviço ou para a independência, dignidade e prestígio da função judicial".