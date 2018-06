Praia Azul em Torres Vedras perde bandeiras devido a obras

A Bandeira Azul e a Bandeira "Praia acessível, praia para todos" não vão ser hasteadas na praia Azul, em Torres Vedras.

A Bandeira Azul e a Bandeira "Praia acessível, praia para todos" não vão ser hasteadas na praia Azul, em Torres Vedras, por aí estarem a decorrer obras, anunciou hoje a câmara municipal.



Em comunicado, o município de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, informou que, apesar de terem sido atribuídos, os galardões não foram hasteados na praia Azul devido às obras de protecção costeira, após uma vistoria e a decisão da comissão técnica.



A Bandeira Azul é atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa e a de "Praia acessível" pelo Instituto Nacional para a Reabilitação.



A praia mantém a bandeira "Qualidade de ouro", entregue pela associação ambientalista Quercus, e assegura aos banhistas a qualidade das areias e da água.



A câmara municipal está a investir 3,5 milhões de euros em obras de requalificação e estabilização de arribas nas praias Azul e Formosa.



A intervenção é comparticipada por fundos comunitários do Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.