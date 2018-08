As concessões do Norte e Grande Lisboa, incluídas no pacote de renegociações que levaram à introdução de portagens nas SCUT, já custaram ao Estado 756 e 80 milhões, respectivamente.

Segundo o Público, esta decisão é uma das principais linhas de investigação que está a ser seguida pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), no caso das parcerias público-privadas. Estas duas auto-estradas não custaram nada ao Estado até 2009 e o montante disparou depois da renegociação.



A investigação pretende também saber como foi possível manter um pacote de grande dimensão de subconcessões rodoviárias durante um período de crise financeira e como a Estradas de Portugal ultrapassou a recusa de visto do Tribunal de Contas, com contratos paralelos e "pagamentos contingentes" aos privados.

A mega-operação do Ministério Público (MP) aos negócios milionários de 11 parcerias público-privadas, referentes à construção e concessão da exploração de auto-estradas de norte a sul de Portugal, dura há sete anos. Em Maio deste ano, a SÁBADO revelou em primeira-mão que três ex-governantes socialistas estiveram sob escuta telefónica no caso das parcerias público-privadas: Mário Lino, António Mendonça e Paulo Campos.

O Movimento Frente Cívica (MFC) está a recolher, até 15 de Setembro, assinaturas para que a iniciativa legislativa de extinção dos contratos de parcerias público privadas rodoviárias seja aprovada e já possa ser incluída no Orçamento do Estado de 2019. Lançada em Abril, a proposta já tem mais de cinco mil assinaturas e o presidente do MFC, Paulo Morais, não duvida que o objectivo é concretizável. A iniciativa está agora colocada no site da Assembleia da República para que possa ser assinada por qualquer cidadão e, mesmo em Agosto, o advogado continuará a participar em vários encontros de esclarecimento, como acontece no próximo dia 13, em Portimão.

À SÁBADO, Paulo Morais defendeu que o fim das PPP rodoviárias urge, sendo que, caso as mesmas sejam extintas, os números indicam "uma poupança de mil milhões de euros só em 2019". Em causa, estão 21 concessões e subconcessões de Norte a Sul do País, algumas em vigor até 2040.