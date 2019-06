O Grupo Municipal do PPD/PSD vai apresentar uma proposta de recomendação à Câmara Municipal de Lisboa (CML) para a criação de uma zona única de estacionamento EMEL por cada freguesia de Lisboa, autorizando a empresa a introduzir esta medida no seu regulamento.

Seriam no total 24 zonas de estacionamento único por cada freguesia de Lisboa que "têm como objetivo garantir que os moradores de Lisboa terão o direito a estacionar nas suas freguesias de residência, sem limitações", lê-se no comunicado enviado pelo partido.

Para o Presidente do Grupo Municipal do PSD, Luís Newton, "o atual zonamento da EMEL é a principal fonte de rejeição por parte de moradores, pela incompreensão que gera dada a falta de relacionamento entre zonas e território". Esta medida poderia assim "reduzir o foco de conflito, protegendo os residentes e assegurando um racional facilmente percetível para os Lisboetas permitindo, ainda assim e em casos muito específicos e com a validação das Juntas de Freguesia, uma subdivisão dessa Zona Única por Freguesia".

Na recomendação enviada, o grupo municipal garante que o objetivo da proposta não é criar um elevado número de microzonas, que constituiriam um "desconforto para os utilizadores e residentes não servindo as suas reais necessidades de mobilidade, especialmente a dos mais idosos".

É lembrado ainda que capitais europeias com áreas muito superiores a Lisboa já aplicam esta medida, dando o exemplo de Madrid, com uma área superior a 600 Km2 (mais de 6 vezes a área de Lisboa) que tem implementadas 48 zonas.

Na mesma recomendação, é pedido que a EMEL "adote um sistema centralizado de gestão do estacionamento e que sejam construídos parques dissuasores apenas nas zonas limites de Lisboa, entre outras medidas".