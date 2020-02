na Base Aérea de Figo Maduro

a Portugal só chegaram 16 dos 17 portugueses repatriados, já que um deles ficou em Marselha.



O vírus, que provoca tosse e febre, pode ficar em incubação até 14 dias sem manifestar sintomas. T

odos os cidadãos que aterraram em Figo Maduro assinaram um documento onde se voluntariaram para ficar em isolamento.





Fonte do Ministério da Saúde disse à Lusa que está agendada para as 21h00 uma conferência de imprensa da ministra da Saúde,



Eu e os meus colegas mais próximos decidimos ficar em quarentena. Acho que a maior parte das pessoas vai optar por isso", tinha dito à TSF Miguel Matos, um dos 17 portugueses repatriados da China

Os cidadãos portugueses que foram repatriados da China aterraram este domingo. Os portugueses, que não eram obrigados a ficar em quarentena , aceitaram todos fazê-lo de forma voluntária, avança o Correio da Manhã Ainda de acordo com o jornal,"Vou ficar em quarentena.Os portugueses tinham chegado este domingo cerca das 14h30 (13h30 em Lisboa) a Marselha num Airbus A380, proveniente da China, no qual viajavam 250 cidadãos europeus.A China elevou hoje para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan.As Filipinas anunciaram também hoje a morte de um cidadão de nacionalidade chinesa, vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus . Foi a primeira vítima fatal registada fora da China.Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 países.A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.O Ministério da Saúde vai disponibilizar instalações onde os portugueses provenientes de Wuhan poderão ficar em "isolamento profilático" voluntário.O Hospital Pulido Valente, em Lisboa, e o Hospital Militar, no Porto, serão as unidades preparadas para os receber.Com Lusa.