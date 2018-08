Um camionista português alcoolizado de um camião com matrícula portuguesa causou esta quarta-feira uma colisão entre dois veículos e uma mota em Burgos, Espanha, no qual houve registo de duas vítimas mortais, uma mulher de 22 anos e um homem de 26.Segundo avança o site Burgosconecta, o camião, que era conduzido por um português, "invadiu" a via oposta da estrada N-I, logo após uma curva, e colidiu com um veículo ligeiro que foi empurrado para um descampado.Para além dos três mortos, houve também registo de quatro feridos leves, que seguiam num dos veículos e na mota.Para levantar o camião foram necessárias três gruas.O condutor foi transportado para o Hosptal Universitário de Burgos, em estado grave, depois de apresentar uma taxa de álcool no sangue acima do permitido por lei.O camionista português envolvido no acidente que provocou dois mortos em Espanha, na quarta-feira, está a ser investigado e pode vir a ser acusado de duplo homicídio negligente, noticia o jornal Diario de Burgos.O gabinete do secretário de Estado das Comunidades confirmou à Lusa que o camionista foi hospitalizado e disse que o assunto está a ser acompanhado pelo Consulado Honorário de Portugal em Bilbao, que não deu, até ao momento, mais detalhes.Segundo o Diario de Burgos, o acidente mortal ocorreu na N-I, próximo da localidade de Quintanapalla e o camionista apresentava uma taxa de alcoolemia de 0,3 g/l, o dobro do limite para condutores profissionais em Espanha.O camião terá transposto o traço contínuo e invadido a faixa contrária, onde circulava um automóvel com um casal de jovens galegos que faleceram no acidente. Três outras pessoas, que seguiam num outro carro e numa mota ficaram igualmente feridas.O motorista, de 58 anos, está internado no hospital de Burgos e, segundo o jornal, não corre risco de vida.O Diario de Burgos conta ainda que a Guardia Civil está apenas à espera que seja dada alta ao português para declarar a investigação oficial.O português pode ser acusado de homicídio por negligência e condução perigosa, caso se confirmem os resultados da análise na amostra de sangue enviada para o Instituto Nacional de Toxicologia, o que pode agravar a pena se o caso for a tribunal.A Agência Lusa contactou o hospital e a Guardia Civil mas não foi possível obter mais informações até ao momento.