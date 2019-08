Um português foi atingido pelos relâmpagos que atingiram as zonas montanhosas na região fronteiriça entre a Polónia a Eslováquia, confirmou fonte da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.A embaixada de Portugal em Varsóvia apurou junto das autoridades daquele país que os ferimentos sofridos pelo cidadão nacional não são graves e que o mesmo deve ainda ter alta do hospital esta sexta-feira. Está, de momento, sob observação num hospital em Zakopane."Este cidadão não estava inscrito na secção consular da Embaixada de Portugal em Varsóvia e não foi ainda possível estabelecer contacto direto com ele", referiu ainda a fonte que acrescenta que a "ocorrência continuará a ser acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Embaixada de Portugal em Varsóvia".A queda de um raio sobre a montanha Tatra, no sul da Polónia, provocou, esta quinta-feira, quatro mortos e pelo menos 30 feridos.