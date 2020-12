Portugal vai registar mil mortes por Covid-19 até ao final do ano

Além disso, o número de internados com Covid-19 em hospitais deverá ver uma descida de 20% até ao final do ano, com o modelo a apontar para cerca de 2.800 internados a 25 de dezembro e 2.600 na semana seguinte, que termina o ano de 2020.



Segundo a previsão, Portugal terá menos de 2.000 internados pelo dia 11 de janeiro - algo que não acontece desde outubro.









O mesma tendência decrescente acontece para o número de internados em Unidades de Cuidados Intensivos, com uma previsão de 420 camas ocupadas por altura do Natal e de 400 no final do ano.



A Covid Insights indica que na primeira semana de janeiro, Portugal terá cerca de 300 internados em UCI - número que não é atingido desde 2 de novembro.



Já em relação ao número de óbitos, deverão ser contabilizados 900 a 1.000 óbitos adicionais até 31 de dezembro - uma média de cerca de 60 a 65 mortes diárias por Covid-19.









As estimativas da COTEC e da IMS referem ainda que, pelo dia 12 de janeiro de 2021, Portugal terá já cerca de 380 mil recuperados da Covid-19 e 6.700 vítimas mortais da pandemia.



Na última reunião de especialistas e peritos no Infarmed, com o primeiro-ministro e o Presidente da República, foi indicado que o pico de novos casos tinha sido atingido a 25 de novembro, enquanto o pico de mortes seria registado na passada semana.