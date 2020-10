Covid-19 em Portugal. Mais 1.949 infeções e 17 mortes em 24 horas

Portugal ultrapassou esta segunda-feira os 100 mil infetados com Covid-19. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram confirmados nas últimas 24 horas mais 1.949 casos, elevando o total de infeções para 101.860.Desde o dia anterior registou-se um aumento de 17 vítimas mortais no País, o que se traduz num total de 2.198 óbitos.Segundo os últimos dados sobre a pandemia, há mais 966 recuperados da doença em Portugal. O total de recuperações chegou assim aos 59.966.Dos 1.174 internados (mais 88 que no dia anterior), 165 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais 10).



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo.