Portugal tem novo recorde de infeções: 3.669 casos nas últimas 24 horas

Portugal confirmou este sábado mais 3.669 casos de Covid-19, um novo recorde diário desde o início da pandemia. O total de infetados pelo novo coronavírus é agora superior a 116 mil.Nas últimas 24 horas foram registadas mais 21 vítimas mortais da pandemia, subindo o total de mortes causadas pela Covid-19 no país para 2.297.Pela primeira vez desde o início da pandemia, Portugal tem agora mais do que 45 mil casos ativos. Nas últimas 24 horas o número de infetados que não recuperaram da Covid-19 aumentou em 1.686. Foram registadas 1.962 recuperações do novo coronavírus, aumento para 67.842 o número de recuperados.O número de internados subiu também, registando um novo recorde de 1.455 hospitalizados com Covid-19. Destes, 221 estão em unidades de cuidados intensivos - mais 23 que no dia anterior.Nos últimos sete dias, Portugal registou mais de 18 mil casos (18.054), o que representa mais infetados do que qualquer mês da pandemia à exceção de outubro. Dezoito mil infetados é quase o triplo de abril e setembro, os meses até que registavam mais casos até agora, e quintuplica os infetados de junho e julho, sextuplica os valores de março e maio. Em relação a agosto, multiplica por mais de sete vezes os casos reportados por dia.

Outubro já registou mais de 40 mil casos, com uma média de quase 1.700 novos casos por dia.