Relatório "muito preocupante" da OCDE revela que, dos mais de 107 mil professores do Ensino Público em Portugal, apenas 424 têm menos de 30 anos e só 16 deles leccionam no 1.º ciclo do ensino básico.

Apenas 424 dos mais de 107 mil professores do Ensino Público em Portugal têm menos de 30 anos. A percentagem de docentes do 1º ciclo do ensino básico é de apenas 0,39% e é considerada como "muito preocupante" em termos de planeamento futuro pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). De acordo com dados relativos ao ano lectivo de 2016/2017, existiam apenas 16 professores com menos de 30 anos nas quase 3700 escolas públicas de todo o país.

No relatório Reviews of School Resources, a OCDE indica que a média de idades dos professors do 1º ciclo do ensino básico é de 47 anos, contrastando com o ensino privado onde a idade média situa-se nos 39 anos. O mesmo acontece no 2º ciclo do ensino básico, onde a idade média atinge os 50 anos de idade, ao passo que o ensino privado – dependente ou independente do Estado – oscila entre os 45 e os 42 anos. A mesma situação acontece no 3º ciclo e ensino secundário, onde a média de idades no Ensino Público é de 49 anos mas a média no privado está entre os 43 e os 44 anos.

Este é um fenómeno a que os especialistas chamam de "inverno demográfico". Para estes dados, contribuem o envelhecimento da população, o aumento da idade de reforma, o pouco interesse das gerações mais novas na profissão e os critérios de colocação nas escolas que favorecem os docentes que já estão integrados no sistema.

Mas esta realidade não acontece em todo o lado. A contrastar com os 16 professores com menos de 30 anos a ensinarem no sector público do 1º ciclo do ensino básico, estão os 289 no sector privado – uma diferença de 0,06% para 10%. Nos restantes ciclos, o problema não é tão gritante e os dados entre sector público e privado são semelhantes.