Portugal tem um dos custos mais elevados do sistema de streaming da Netflix no mundo. De acordo com uma investigação do site Comparitech, que interligou as diferenças na biblioteca de filmes e séries em 78 países onde a Netflix existe, o nosso país é o 5º com a subscrição mais cara por mês – custando, neste momento, 7,99€ por mês no seu plano mais básico.

Mas nem tudo é mau. A Comparitech cruzou dados actualizados da uNoGS e da Finder.com, Portugal tem também das bibliotecas de filmes e séries de televisão mais completas no mundo – apenas ultrapassado por EUA, Canadá, Reino Unido, Austrália, Índia, Japão, Suíça, República da Irlanda, Israel, Bangladesh e Paquistão. Ao todo são quase 5 mil os produtos à escolha, entre os 3367 filmes e as 1521 séries.

E o valor pago justifica-se?

Bem, comparando o número de títulos a que um português tem direito na Netflix com o valor da subscrição por mês, o valor até parece ser bem acima da média relativamente a outros países. Baseando-se nos 7,99€ do pacote básico e na quantidade de filmes e séries à escolha, a Comparitech refere que o português gasta apenas aproximadamente 0,16 cêntimos por cada filme ou série à disposição. Isto quer dizer que, numa relação custo-quantidade de filmes e séries, Portugal é o 21º no mundo.

Por comparação, o Brasil é o país com a Netflix mais barata do mundo mas tem menos 500 filmes e 1000 séries à disposição em relação a Portugal. O Canadá é o país mais bem servido, a pagar cerca de 0,11 cêntimos por cada um dos 5561 filmes ou séries que tem disponível. No lado inverso, a Dinamarca é quem tem a Netflix mais cara do mundo e, consequentemente, a pior relação custo-quantidade de filmes e séries – pagando 10,59€ pela subscrição por mês e cerca de 0,32 cêntimos por cada produto à disposição.