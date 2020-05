Portugal regista maior número de recuperados num só dia: Foram 333

Portugal registou, esta quarta-feira, o maior número de recuperados da Covid-19 desde o aparecimento dos primeiros casos da infeção no país, a 2 de março. Foram 333 os casos considerados recuperados nas últimas 24 horas, uma subida de quase 20% em relação ao último dia. Dos mais de 26 mil casos confirmados até ao momento, quase 8% já são considerados curados.

A maior subida do número de recuperado num dia faz aumentar para 2.076 o número total de doentes curados da Covid-19 em Portugal - um aumento de 19,3% em relação a esta terça-feira.





Este foi também o segundo dia consecutivo em que o país regista 15 ou menos mortes diárias causadas pela Covid-19 - o que não acontecia desde 22 de março. A média de mortes diárias nos últimos sete dias foi de 16 óbitos - a mais baixa desde 29 de março. Os 15 mortos registados esta quarta-feira indicam um crescimento de 1,4% - o segundo mais baixo de sempre.





Ao mesmo tempo, Portugal registou uma subida do número de casos. Os 480 novos casos confirmados são o número mais alto desde o passado dia 25 de abril e representam um crescimento de 1,9%.





No boletim epidemiológico da DGS, é também apontado um aumento no número de internados com Covid-19: são mais 20 doentes em hospitais, um crescimento de 2,4% em relação ao dia anterior. Esta quarta-feira marca também o dia em que Portugal ultrapassou a barreira das 25 mil pessoas infetadas a recuperar em casa.

Dos 838 internados no total, 136 estão em unidades de cuidados intensivos - mais dois que no dia anterior (uma subida de 1,5% nas últimas 24 horas). Mesmo assim, o número é o segundo mais baixo de casos graves desde 29 de março e representa apenas 0,5% de todos os infetados.