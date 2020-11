UE prevê distribuição de 5 milhões de doses de vacinas no início de 2021

O presidente do Infarmed, Rui Ivo, avançou esta quinta-feira que as vacinas da Covid-19 que aguardam aprovação só deverão ser amplamente distribuídas na segundo trimestre do ano de 2021.

Na reunião do Infarmed, em Lisboa, o responsável da Autoridade Nacional do Medicamento antecipou que venham a existir três tipos de vacina e que as mais avançadas na investigação são as da AstraZeneca, em colaboração com a Universidade de Oxford, e a da Pfizer e BioNTech.

Estas duas candidatas à vacina da Covid-19 e uma outra da Moderna, que revelou ter 94,5% de eficácia nos seus mais recentes ensaios clínicos, estão em fase de avaliação pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), mas ficarão em stand-by após as autorizações, sendo necessário "continuar a acompanhar os dados e todas as pessoas que estiveram nos ensaios"

Rui Ivo apresentou ainda um calendário provisório para a entrega de vacinas, depois de Marta Temido ter apontado que Portugal poderia começar a receber as primeiras doses já em janeiro do próximo ano, e revelou que as vacinas sujeitas a aprovação possam ser distribuídas de forma mais alargada no segundo trimestre de 2021.

O responsável do Infarmed apresentou ainda um gráfico, prevendo que no primeiro trimestre do próximo ano sejam distribuídas mais de 5 milhões de doses, passado para 8 milhões no segundo trimestre e mais de dois milhões no último trimestre do ano.