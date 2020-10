Portugal nunca teve tantos novos casos de Covid-19 numa semana

No dia em que o país ultrapassa a barreira das 2.000 mortes causadas pela pandemia, com mais 10 óbitos registados este domingo, é alcançado o maior número de novos casos numa semana. Foram 5.547 as pessoas que testaram positivo à Covid-19 desde segunda-feira – um número que nem durante o pico da primeira vaga, em fim de abril e início de abril – foi alcançado.

Os 904 casos confirmados este domingo, aliados aos 963 novos casos de sábado, fazem deste o fim de semana com mais infetados desde o início da pandemia. Nesta semana só dois dias ficaram abaixo da fasquia de 800 novos casos – segunda e terça-feira, com 425 e 688, respetivamente.

Em média, durante a última semana Portugal teve 792 casos por dia. Apenas por dois dias a média semanal de casos confirmados no país foi superior – a 10 e 3 de abril -, mas esses períodos de sete dias foram de sábado a sexta-feira.

Em apenas quatro dias do mês de outubro, já foram contabilizados mais de 3.500 casos de Covid-19, existindo uma subida de 1.677 casos ativos no mesmo período. Setembro tinha sido o mês com mais casos desde o início da pandemia.

Ultrapassada barreira das 2.000 mortes

Depois de registar um milhar de óbitos por Covid-19 em menos de dois meses de pandemia, a 1 de maio, Portugal chegou aos dois milhares de vítimas diretas da pandemia mais de cinco meses depois.

Na altura, Abril tinha sido o mês com o pico de mortes da Covid-19 em Portugal, com um total de 829 mortes. No mês passado, setembro registou 149 e, em outubro, já foram 34 as vítimas da pandemia.

Este domingo foram registadas 10 mortes, depois de 12 óbitos no dia anterior. A última vez que Portugal tinha registado dois dias consecutivos com, pelo menos, uma dezena de mortes por Covid-19 foi há mais de quatro meses, a 2 e 3 de junho.