Portugal não registava tão poucas mortes por Covid-19 desde 22 de março

As cinco vítimas mortais por Covid-19 anunciadas este domingo são o número mais baixo de óbitos registado desde 22 de março, altura em que Portugal tinha apenas 1.600 casos do novo coronavírus.

Este dado é também sinónimo de que as mortes estão a abrandar em Portugal, com a média semanal de mortes diárias a ser agora de 10, a mais baixa desde 27 de março, com o pico de mortes por Covid-19 a parecer ter acontecido em meados de abril.

Ao mesmo tempo, e ao contrário das últimas semanas, a concentração de casos em Lisboa e Vale do Tejo abrandou este domingo. Dos 342 casos confirmados nas últimas 24 horas, 255 dizem respeito à região onde está inserida a Área Metropolitana de Lisboa: são 74,6% de todos os casos do país, a percentagem mais baixa desde 21 de maio.

Para encontrarmos tantos casos confirmados no resto do país, como foram os 87 infetados registados este domingo, é necessário recuar até 19 de maio.

Os 342 novos infetados representam também uma descida em relação aos 382 deste sábado e apenas um crescimento de 1,0% no total de casos. No entanto, este é o quinto dia consecutivo com mais de 300 casos confirmados de Covid-19 no país.

A média semanal de novos infetados por dia é agora de 313, a mais alta desde o passado dia 12 de maio.

Este domingo foram também confirmados 188 novos recuperados, uma tendência de mais de uma centena de recuperados por dia que se tem mantido desde que foram introduzidos quase 10 mil recuperados à Covid-19.

O número de casos ativos, retirando recuperados e óbitos aos casos confirmados, é agora de 12.219, o mais alto desde que existiu este salto de recuperados.

O número de internados baixou também este domingo, registando-se agora menos de 400 pacientes da Covid-19 em hospitais pela primeira vez desde 27 de março, altura em que Portugal tinha pouco mais de 4 mil casos. O número de internados em cuidados intensivos registou mais um paciente, sendo agora de 58 no total.