Portugal não pagou ainda pelas máscaras não certificadas

Sobre a compra de três milhões de máscaras não certificadas, avançada este domingo pelo Público, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, garantiu que já foram solicitados esclarecimentos aos fornecedores e que o pagamento não foi ainda efetuado.





rês milhões de máscaras do tipo FFP2 com um certificado "inválido ou falso" foram vendidas à Direção-Geral da Saúde (DGS) pela Quilaban, a empresa do ex-presidente da Associação Nacional de Farmácias João Cordeiro.

"Essas máscaras não foram distribuídas e o pagamento não será efetuado enquanto não houver um cabal esclarecimento da situação", disse em conferência de imprensa.O jornal avançou este domingo que t