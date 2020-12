Até lá, os principais objetivos passam por reduzir a mortalidade e internamentos, reduzir os surtos, especialmente em populações mais vulneráveis e minimizar o impacto da pandemia no sistema de saúde e na sociedade.



Graça Freitas lembra que a chegada das vacinas será de maneira "faseada ao longo de 2021" e que "as pessoas serão vacinas gradualmente até que toda a população seja abrangida". Mas lembra: "A vacinação não dispensa as medidas de prevenção recomendadas", como o distanciamento, o uso de máscara ou o respeito pelas restrições de mobilidade.





Portugal já vacinou à Covid-19 7.585 profissionais de saúde nos primeiros dois dias de vacinação em cinco centros hospitalares, com cerca de 80% das doses disponibilizadas para estes hospitais nesta fase.Na habitual conferência de imprensa de atualização dos dados da covid-19 em Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apontou que a vacinação irá, a médio prazo, permitir controlar a pandemia.