Portugal já tem mais casos por 100 mil habitantes que Itália e França

O número de casos em Portugal aumentou significativamente desde o início de novembro e o país tem já a 13.ª maior incidência do vírus da Covid-19 entre todos os países do mundo durante as últimas duas semanas, ultrapassando Itália, França e Espanha, que estão a atravessar uma dura segunda vaga da pandemia.

Nos passados 14 dias, Portugal teve 784 casos por 100 mil habitantes, um novo máximo de casos por população do país. No início de outubro, esta estatística situava-se abaixo dos 100 casos, tendo ultrapassado a barreira de perigo dos 240 casos por 100 mil pessoas a 21 de outubro.

Durante a chamada primeira vaga da pandemia, Portugal só ultrapassou por cinco dias a fasquia dos 100 casos por 100 mil habitantes, e nunca registou mais do que 108 casos.

Nas últimas duas semanas, os três países com maior incidência foram Luxemburgo, Montenegro e Andorra - três países com menos de um milhão de habitantes.

A reduzida população faz com que a incerteza sobre a incidência da Covid-19 nestes países seja maior. Se existir um grande surto, podem registar altos valores de casos e, consequentemente, de incidência. Mas na semana seguinte podem não registar casos e voltam à cauda da Europa no que diz respeito a casos.

À frente de Portugal no que diz respeito à incidência estão ainda mais cinco países com menos de cinco milhões de habitantes, metade da população de Portugal, e que podem ter maior incerteza em relação à estatística pelo número diminuto de casos que precisam de registar para liderarem a tabela. Este é o caso de San Marino, Geórgia, Eslovénia, Arménia e Croácia.

Sobram assim apenas quatro países com população significativa à frente de Portugal no que diz respeito a incidência: República Checa, Suíça, Áustria e Polónia. Mas, em comparação com o nosso país, todos estes estão a abrandar no número de casos, ao contrário de Portugal que continua a aumentar o número de infetados na última semana.

Os 20 países com mais incidência da Covid-19 no mundo pertencem todos, integralmente ou parcialmente, à Europa e todos têm menos de 100 milhões de habitantes - sendo que apenas três têm mais de 20 milhões de pessoas.





Incidência da Covid-19 - Portugal vs. Rep.Checa, Suíça, Polónia e Áustria

Em termos de regiões, Portugal começa também a destacar-se na Europa. Segundo os dados mais recentes relativos à primeira semana de novembro, o Norte do país era a 35.ª região europeia com maior incidência da Covid-19, com a Área Metropolitana de Lisboa a situar-se em 196.º lugar.

O top-10 de regiões com mais casos de Covid-19 por população era então ocupado por sete regiões da República Checa, uma da França e duas da Bélgica - uma delas Valónia, aquelas com mais infetados por 100 mil habitantes: mais de 2 mil.

Para efeitos de comparação, segundo os dados do boletim da DGS divulgados esta segunda-feira, Portugal tem quatro concelhos com mais de 2 mil casos por 100 mil habitantes nas duas primeiras semanas de novembro e Paços de Ferreira regista uma incidência de 3.698.

Esta segunda-feira, a diretora-Geral da Saúde disse que existe uma "tendência epidémica crescente" e apontou a taxa de incidência como sendo de 760 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, colocando Portugal em décimo lugar na lista de países europeus.

Portugal é 15.º em mortes por população, 16.º em testes

Nos últimos sete dias, apenas 14 países registaram mais mortes por Covid-19 na população que Portugal em todo o mundo. O líder de vítimas da pandemia por milhão de habitantes nos últimos 7 dias foi o Liechtenstein, que tem menos de um milhão de habitantes.

O principado é seguido de Bósnia, Suíça, Bulgária, República Checa, Macedónia, Bahamas, Ilhas Caimão, Bélgica, Geórgia, Espanha, Belize e Hungria. Portugal é 15.º em todo o mundo, com 532 mortes que se traduzem em 5 mortes por 100 mil pessoas na última semana.

Estes mais de 500 óbitos nos últimos sete dias são números superiores aos que Portugal registou em todos os meses da pandemia, com exceção para abril e este mês de novembro.

Em termos de testes, Portugal é o 16.º com mais testes realizados por mil pessoas, sendo que já foram realizados mais de 4 milhões de testes à Covid-19 no país.

Quatro países - Bahrain, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos e Luxemburgo - já realizaram testes a um número superior ao da sua população, sendo que o número de testes realizados no Luxemburgo está quase a ultrapassar por duas vezes o número da sua população.

Esta segunda-feira Graça Freitas sublinhou também que o número de testes de diagnóstico à covid-19 tem aumentado desde o inicio da pandemia, em março. Segundo a diretora-geral da Saúde, Portugal um milhão de testes realizados aconteceram no último mês.