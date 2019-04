Um trabalhador com uma licenciatura, em Portugal, tem um salário cada vez mais parecido com trabalhadores que tenham apenas o 12º ano de escolaridade, revela a OCDE.

Entre 2006 e 2016, o impacto no salário de ter uma licenciatura sofreu uma queda abrupta, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Portugal foi o país em que a importância de um grau académico no salário mais diminnuiu, na União Europeia.



De acordo com o relatório da OCDE divulgado esta sexta-feira, o prémio salarial de quem concluiu uma licenciatura face a um jovem com o ensino secundário caiu 22,8 pontos percentuais, a maior entre os 32 países que constituem a OCDE, de acordo com o relatório Outlook Employment 2019.



No entanto, esta queda não acontece só em Portugal. O prémio salarial resultante de ter ou não um curso superior diminuiu em 21 dos países da OCDE. No entanto, em apenas 12 deles a queda da importância salarial foi superior a cinco pontos percentuais.



A OCDE avança uma possível explicação para esta redução de importância do grau académico da licenciatura no que toca ao salário: é que há "um número crescente de trabalhadores com educação superior" que neste momento se encontram "em profissões que não pagam salários elevados".



Entre 2006 e 2016, a probabilidade de os recém-licenciados portugueses encontrarem um trabalho bem remunerado no país encolheu 25 pontos percentuais. A média dos países da OCDE fixou-se nos 6,4.



Só em três países houve uma subida no prémio salarial de trabalhadores com o ensino superior face a quem concluiu apenas o ensino secundário: Bélgica, Reino Unido e Estónia.



"Apesar de os trabalhadores com educação superior reterem uma vantagem nos ganhos por toda a OCDE, ao longo da última década o prémio salarial da educação caiu em diversos países", refere o documento que acrescenta ainda: "O crescimento do salário médio entre 2006 e 2016 foi particularmente fraco em ocupações altamente qualificadas, que tendem a empregar uma parcela elevada de trabalhadores com educação superior".