Em apenas dois países houve mais respostas positivas ao primeiro item do que em Portugal. No Quénia (país não democrático, com 80% de respostas positivas) e na Áustria (73%). Já na segunda resposta, o país onde mais pessoas consideram que a sua voz tem influência na política nacional é o Japão (74%) e depois surgem os polacos (63%). Portugal surgem em terceiro lugar ex aequo com França e Áustria, avança o Público.



O Índex de Perceções Democráticas 2018 vem confirmar a tendência de que "as democracias estão a perder os corações e as cabeças dos seus cidadãos". "A maioria das pessoas que vive em democracias está desiludida com a ideia de que o seu Governo é formado pelo povo e trabalha para o povo", lê-se na introdução do estudo, em que foram ouvidas 125 mil pessoas de 50 países, democráticos e não democráticos.



O estudo apurou ainda que a maioria dos cidadãos europeus os bancos e o sector financeiro têm um impacto negativo sobre a democracia nos seus países e que 52% dos cidadãos considera que o seu país não está pronto para enfrentar uma nova crise financeira. Na Europa, os mesmos 52% acham que a União Europeia não age no interesse da maioria dos europeus, sendo as maiores críticas oriundas da Itália, França e Grécia.



Mais de 40% das pessoas entrevistadas consideram que as redes sociais tiveram um impacto negativo na democracia.

Portugal é o terceiro país do mundo em que os cidadãos se sentem mais representados pelo seu Governo, concluiu um estudo da Fundação Aliança de Democracias (Rasmussen Global) e do centro de sondagens alemão Dalia Research citado pelo jornal Público. O estudo foi feito em 50 países e o resultado médio aponta para uma realidade muito diferente da portuguesa. No entender de cidadãos de todo o mundo os seus próprios governos não os representam.As duas perguntas do estudo eram, segundo o jornal diário: "Os cidadãos sentem que o seu Governo age representação do interesse público?" e "Consideram que a sua voz conta na política?". 71% dos portugueses inquiridos respondeu que acredita que o Governo age em representação dos seus interesses e 62% considera que a sua voz tem influência na política.