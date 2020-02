Portugal continua sem casos confirmados de coronavírus

A Direção Geral da Saúde revelou, esta sexta-feira, que os 57 casos suspeitos de coronavírus já analisados tiveram todos resultados negativos. Em comunicado, a DGS revelou ainda que, nas últimas 24 horas, foram registados mais 7 casos suspeitos.





O organismo mantém o risco para a saúde pública em Portugal como "moderado a elevado".

Assim sendo, Portugal registou um total de 59 casos suspeitos, 57 dos quais negativos. As autoridades aguardam os resultados das análises feitas a dois pacientes.Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a diretora geral da saúde, Graça Freitas , admitiu a possibilidade de uma epidemia nacional devido ao novo coronavírus, assumindo que os casos verificados em Itália alteraram o panorama na Europa. "Praticamente de um dia para o outro, esta situação em Itália foi explosiva", explicou, frisando que não há "risco zero".

O número de viajantes de Itália para Portugal levou a um reforço de medidas, nomeadamente da linha de apoio ao médico: "Houve um pico de afluência que por vezes coincidia com a chegada dos aviões". Graça Freitas admitiu que a linha de apoio poderá voltar a ser reforçada, assim como outros mecanismos de resposta.

A diretora-geral da Saúde insistiu nas medidas de autoproteção, como lavar as mãos com frequência, não tossir para as mãos, nem a menos de um metro de outra pessoa, se possível. Às escolas recomendou que evitem jogos de grupo e contacto físico, que não constituam atividades essenciais.

As pessoas que cheguem de Itália ou outros países de zonas afetadas devem ficar particularmente atentas a qualquer sintoma e medir a temperatura duas vezes por dia. "A grande maioria chega assintomática. Devem manter-se vigilantes nos próximos 14 dias", aconselhou, acrescentando que o primeiro mecanismo de triagem é a linha Saúde 24. Pelo menos para quem chega de Itália recomendou menos contacto físico com familiares e amigos (abraços e beijos) durante 14 dias.

Graça Freitas afirmou que em casa também podem ser adotados planos de contingência no caso de um elemento da família adoecer. Menos contacto com os outros elementos da família e tomar as refeições no quarto, usar máscara (apenas o doente) estão entre as medidas possíveis para conter o vírus. As máscaras não são aconselhadas à população em geral, apenas aos doentes.

Neste momento há 10 hospitais aptos a receber doentes, se for necessário, de acordo com a DGS. As entidades privadas que realizem testes de diagnóstico são obrigadas a comunicar à DGS caso haja resultados positivos.



A Organização Mundial da Saúde passou, hoje, para "muito elevado a nível global" o nível alerta devido ao surto de coronavírus. O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram. Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, sendo os casos positivos que envolvem cidadãos lusos.