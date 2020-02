Portugal chegou aos 52 casos suspeitos de coronavírus. 36 com resultados negativos confirmados

A Direção Geral da Saúde não registou, até ao momento, nenhum caso de infeção por coronavírus em Portugal até ao momento. Segundo a DGS, Portugal chegou aos 52 casos suspeitos de coronavírus, depois de nas últimas 24 horas se registarem 27 novos suspeitos.





A mesma fonte revela que, dos 52, 36 têm resultados negativos confirmados Há 16 pacientes a aguardar resultados laboratoriais.Todos os cidadãos são provenientes do norte de Itália, à exceção de um proveniente do Japão, avança ainda o organismo, que mantém o risco para a saúde pública em Portugal como "moderado a elevado".

Também hoje, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apelou às pessoas que regressem de Itália ou de outras áreas afetadas pelo novo coronavírus e que não apresentem sintomas da doença para não se deslocarem aos serviços de urgência.

Em caso de início súbito de tosse, febre ou dificuldade respiratória, a pessoa deve ligar para o centro de contacto do Serviço Nacional de Saúde SNS 24 (808 24 24 24) e evitar permanecer em espaços confinados e com muitas pessoas, disse à agência Lusa Graça Freitas.

Segundo a DGS, o risco para a saúde pública em Portugal é considerado "moderado a elevado". Neste momento, há várias áreas afetadas no mundo onde existe transmissão comunitária ativa do vírus, nomeadamente na China, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Irão e Itália.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados reportados por 48 países e territórios. Das pessoas infetadas, mais de 33 mil recuperaram.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

O único caso conhecido de um português infetado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.



Notícia atualizada às 20h15 com novos dados da DGS.