O número de doentes recuperados da Covid-19 em Portugal subiu este domingo para 4.636, o que se traduz num aumento de 814 casos relativamente ao dia anterior. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, a percentagem de doentes recuperados equivale a

O número de vítimas mortais devido à Covid-19 aumentou este domingo para 1.218 e os casos de infeção subiram para 29.036.

16% do total de casos confirmados.O número de recuperados em Portugal tem vindo a aumentar nos últimos dias, tendo-se registado no sábado mais 494 recuperações.Em conferência de imprensa, Lacerda Sales informou ainda que desde o dia 1 de março foram realizados no País 636 mil testes. O dia 14 maio foi aquele com mais testes realizados.