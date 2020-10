Portugal com mais 3.270 casos de Covid-19. É o maior aumento de sempre

O número de casos confirmados de Covid-19 em Portugal subiu esta quinta-feira para 109.541, com o aumento de 3.270 novas infeções registadas nas últimas 24 horas. É o maior número de novos casos desde o início da pandemia.Esta foi a primeira vez desde que a pandemia chegou a Portugal que o país registou mais de três mil casos diários de infeção. Desde março, Portugal já registou 109.541 casos confirmados, das quais, 2.245 morreram.O número de pacientes internados devido à covid-19 aumentou pelo quinto dia consecutivo e atingiu o nível mais elevado desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram internados mais 93 pacientes (35 ontem). O total está agora nos 1.365, superando assim o anterior máximo atingido a 16 de abril, de 1.302.Os casos recuperados totalizam hoje 64.531, um aumento de 1.293 face ao anterior registo. As recuperações são, assim, inferiores às anunciadas ontem (1.340).Os casos ativos, que na terça desceram pela primeira vez desde meados de agosto, voltaram hoje a subir em 1.961 para um total de 42.765. Este valor - que resulta da subtração dos óbitos e casos recuperados ao total de casos confirmados – marcou assim o novo recorde da pandemia.A maior parte dos novos casos (1.954) foram registados na região Norte e 936 em Lisboa e Vale do Tejo.Tanto o Norte como Lisboa e Vale do Tejo atingiram um recorde de novos casos nas últimas 24 horas, o que acontece pelo segundo dia seguido. No caso do Norte, foram confirmadas mais 1.954 infeções, um registo diário nunca alcançado e que eleva o total da região para 44.875 casos. Ontem tinham sido 1.379. O mesmo aconteceu em Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza mais 936 novas infeções em 24 horas, uma marca recorde.