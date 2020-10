Portugal com mais 1.876 casos de Covid-19. Morreram 15 pessoas em 24 horas

Portugal já registou mais de 100 mil casos de Covid-19 Até ao fim de setembro, Portugal tinha 75 mil infetados confirmados. Em apenas 19 dias de outubro, foram confirmados mais 25 mil casos. Quase 40% destas 100 mil pessoas não estão ainda recuperadas. - Portugal , Sábado.

No dia seguinte a ultrapassar os 100 mil casos de Covid-19, Portugal registou 1.876 novas infeções. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de infetados alcançou assim os 103.736.Nas últimas 24 horas morreram no País 15 pessoas diagnosticadas com o vírus, elevando o total de óbitos para 2.213.Com mais 1.932 recuperados do novo coronavírus confirmados desde o dia anterior, Portugal tem agora 61.898 pessoas recuperadas. Este é o primeiro dia desde 15 de agosto em que o número de recuperados é superior ao de casos.Das 1.237 pessoas internadas em Portugal (mais 63 que no dia anterior), 176 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (mais 11).

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo.