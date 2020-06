Portugal com nove mortes e 382 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal registou, este sábado, nove novas vítimas mortais causadas pela Covid-19, subindo o total de óbitos para 1.474. Ao mesmo tempo, foram confirmados 382 novos casos, aumentando o total de infetados para 34.351 – com um crescimento de casos de 1,1% nas últimas 24 horas.





O boletim epidemiológico da DGS confirmou ainda 281 novos recuperados, subindo o total para 20.807 recuperados da Covid-19. Existem ainda menos sete internados nas últimas 24 horas e menos um internado em cuidados intensivos, descendo o total para 414 e 57, respetivamente.

A divulgação do boletim epidemiológico da DGS teve, este sábado um atraso devido a problemas informáticos, provocado por uma "alteração técnica nas configurações de acesso, não comunicada previamente, num sistema crítico da Microsoft" que levou ao atraso da construção do boletim, refere um comunicado do Ministério da Saúde divulgado na tarde deste sábado.





A pandemia de covid-19 já causou pelo menos 395.977 mortos em todo o mundo desde que o coronavírus foi detetado na China em dezembro, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Até às 12h00 (de Lisboa), foram diagnosticados mais de 6.782.890 casos de infeção em 196 países e territórios, dos quais pelo menos 2.943.700 foram considerados curados.