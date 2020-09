Portugal com 688 novos casos e 6 mortes nas últimas 24 horas

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal registou esta terça-feira 688 novos casos de Covid-19, aumentando o total de infetados no país para 74.717.Nas últimas 24 horas foram registados seis óbitos, aumentando o total de vítimas mortais causadas pelo novo coronavírus para 1.963.Em relação ao dia anterior foram dados como recuperados 309 doentes com Covid-19, existindo agora 24.561 casos ativos do novo coronavírus - mais 373 que no dia anterior.O número de internados também aumentou nas últimas 24 horas, com mais dois doentes hospitalizados com Covid-19 em relação ao dia anterior. São agora 661, com 99 destes em unidades de cuidados intensivos - mais um que no dia anterior.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (mais de 200 mil) e também com mais casos de infeção confirmados (mais de sete milhões). Seguem-se, em número de mortos, o Brasil, Índia, México e Reino Unido.