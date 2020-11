Portugal com 48 mortes e 5.784 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou este domingo 48 mortes por Covid-19, subindo para 2.896 o número de vítimas mortais da pandemia.Nas últimas 24 horas foram confirmados 5.784 casos, fazendo deste o segundo dia com mais casos do novo coronavírus desde sempre. São agora mais de 179 mil os casos confirmados de Covid-19 em Portugal, com mais de 76 mil a estarem ativos.Em relação ao dia anterior foram dados como recuperadas 2.034 pessoas, com um total de quase 100 mil a já terem testado negativo para o vírus.

A DGS indica que das 48 mortes registadas nas últimas 24 horas, 27 ocorreram na região Norte, 14 na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

No entanto, Portugal registou este domingo um novo máximo de internados com Covid-19. São agora 2.522 os doentes hospitalizados com o novo coronavírus, mais 102 que no dia anterior.Destes, 378 estão em unidades de cuidados intensivos, mais 12 nas últimas 24 horas e um novo máximo de doentes com Covid-19 em UCI.