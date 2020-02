Direção-Geral da Saúde confirmou, esta quarta-feira, que está a analisar oito casos suspeitos de infeção por coronavírus , que chegaram às autoridades de saúde nas últimas 24 horas. Estes casos elevam para 25 o número de casos suspeitos no País. Até agora, nenhum dos 18 cujas análises já são conhecidas deu positivo por infeção de Covid-19 De acordo com o comunicado da DGS, todos os cidadãos confirmados como suspeitos durante estas 24 horas são provenientes do norte de Itália, havendo duas crianças no grupo. Cinco casos foram para o Hospital de São João, no Porto, dois para o Hospital Curry Cabral e um para o Hospital Dona Estefânia, ambos em Lisboa."Tendo em conta a situação epidemiológica mundial, é necessário considerar a hipótese da importação de casos de doença de cidadãos provenientes da China ou de outras áreas com transmissão comunitária ativa", assume a Direção-Geral de Saúde, acrescentando que, "de acordo com a informação atual, o risco para a saúde pública em Portugal é considerado moderado a elevado". O organismo passará a fazer uma conferência de imprensa diária, pelas 18h00, para fazer o balanço epidemiológico da situação nacional.

O balanço provisório da epidemia do novo coronavírus é de mais de 2.700 mortos e mais de 81 mil infetados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infetadas, quase 30 mil recuperaram.

Além de 2.717 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias. Esta quarta-feira, o organismo reconheceu que alguns países afetados pela epidemia de Covid-19 não estão a partilhar informação com este organismo, pelo que os instou a fazê-lo imediatamente.



Tedros Ghebreyesus, que não citou nenhum país em concreto, afirmou que a OMS está em contacto com vários ministérios da saúde para resolver a situação e "apela a todos os países para partilharem informação imediatamente" com o organismo.

"Não podemos fornecer recomendações sanitárias adequadas sem dados detalhados" ou listas de dados completos dos pacientes afetados, acrescentou durante a sua intervenção.

O responsável máximo da OMS frisou que o aumento de casos fora da China, com incrementos repentinos "profundamente preocupantes" em Itália, no Irão e na Coreia do Sul, motivou que meios de comunicação e políticos estejam a pressionar para declarar o Covid-19 uma pandemia. "Algo que não deveríamos ter tanta vontade de fazer", disse.

"Usar o termo pandemia não tem resultados tangíveis e em troca corre-se o risco de aumentar o medo e a estigmatização ou de criar paralisia no sistema", assegurou. Para o responsável da OMS, a atual epidemia é "uma luta" em que é possível ganhar se for feito o correto.

Apesar de a OMS já ter esclarecido que não haverá uma declaração oficial de pandemia, desde 30 de janeiro entrou em vigor uma emergência internacional devido ao coronavírus. "Não deveríamos usar essa palavra sem (no futuro) ser uma descrição adequada da situação", disse.