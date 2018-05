Três peritos espanhóis em prevenção e combate a incêndios chegaram a Portugal no dia 30 de Abril e vão manter-se no nosso país durante cerca de três semanas. A sua chegada acontece depois de ter sido enviado um pedido de auxílio com carácter de emergência dirigido ao Mecanismo Europeu de Protecção Civil.Porém, causou tensão entre a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC). Esta última considera que a vinda dos técnicos foi imposta pela AGIF e que "nem a ANPC nem o próprio MAI [Ministério da Administração Interna] concordaram com o formato utilizado", contam fontes da Protecção Civil ao Diário de Notícias.O pedido avançou a 23 de Abril. "Um pedido de ajuda internacional já nesta altura é um atestado de incompetência aos quadros nacionais", lamenta uma fonte.Num requerimento que acabou por ser feito através da ANPC, pede-se a "avaliação profunda em curso da protecção e da defesa da floresta contra todo o tipo de ocorrências, que está a ser realizada, bem como a implementação de um conjunto de medidas estruturais para tornar o sistema mais robusto". Por isso, são solicitados um especialista "em meteorologia e comportamento do fogo" e dois em "prevenção e supressão" de incêndios florestais.