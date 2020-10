Em relação ao dia anterior, o número de internados subiu para 831, mais 20 hospitalizações desde ontem. Destes, 122 estão em unidades de cuidados intensivos, menos três em 24 horas. O número de doentes a necessitar de hospitalização também tem vindo a crescer.









Portugal bate assim o recorde de casos num só dia. Até aqui o recorde pertencia a 10 de abril quando se registaram 1516 casos, embora esse dia corresponda a um acerto nos números oficiais. O terceiro dia com mais casos, registou-se ontem, sexta-feira, com um total de 1394 casos.



A pandemia já provocou mais de um milhão de mortos em todo o mundo e quase 37 milhões de casos, segundo o balanço mais atualizado da agência de notícias France-Presse (AFP). Neste momento, a zona do globo mais afetada é a América Latina com 10 milhões de casos registados.



A doença é provocada pelo novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.