Portugal apreendeu e vai destruir 99 quilos de carne bovina sem condições proveniente de um matadouro na Polónia, acusado de ter exportado 2,7 toneladas de carne para dez países da União Europeia.

A informação foi partilhada no portal do Governo, que "emitiu um alerta dando nota da deteção de um lote de carne de vaca sem condições para entrar na cadeia de consumo, com origem na Polónia, tendo como destino um operador retalhista em Portugal".



O Governo indica que foi apreendida e destruída a totalidade do lote da carne - cerca de 99 quilos - antes desta chegar ao mercado português e acrescenta que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) apresentou já o relatório da situação às autoridades europeias.

Em nota anterior, o Ministério da Agricultura já havia dado conta que a DGAV teria reforçado a fiscalização dos matadouros e que entidades como a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) reforçaram o controlo de outros pontos de distribuição de carne.