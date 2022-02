Porteira do jovem acusado de terrorismo: 'Entrava e saía e não dizia nada'

A porteira do prédio onde vivia o jovem agora acusado de estar a planear um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa refere que o via de cara tapada. A mulher falou com a CMTV.

A porteira do jovem que agora está em prisão preventiva, suspeito de planear um ataque indiscriminado na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conta que o via de cara tapada e que costumava não falar.





Em declarações à CMTV, a mulher indica: "Via-o de cara tapada. Entrava e saía e não dizia nada". A porteira refere ainda que o jovem de 18 anos, viveria com mais estudantes no mesmo apartamento. "Eram umas duas ou três raparigas."Segundo este relato, João deslocava-se no prédio com a cabeça e a cara tapada e mantinha-se em silêncio.