Pouco depois de ser divulgado que o Tribunal Constitucional iria chumbar a Lei da Procriação Medicamente Assistida, os juízes do Palácio Ratton lançaram um comunicado em que explicam as normas declaradas inconstitucionais e o porquê.O Tribunal critica, por unanimidade, que a lei deixa demasiado por regular, na autonomia das partes que celebram o contrato de gestação de substituição e nos "limites às restrições admissíveis dos comportamentos da gestante". Sem essa determinação, nem as regras de conduta serão definidas nem o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida saberá quais são as suas funções."A Lei da PMA não oferece uma medida jurídica com densidade suficiente para estabelecer parâmetros de actuação previsíveis relativamente aos particulares interessados em celebrar contratos de gestação de substituição nem, tão-pouco, estabelece critérios materiais suficientemente precisos e jurisdicionalmente controláveis para aquele Conselho exercer as suas competências de supervisão e de autorização administrativa prévia", acusa o TC.De seguida, o TC não concorda que a gestante não possa mudar de ideias começados os processos terapêuticos de PMA. Caso não o possa fazer, é violado o seu "direito fundamental ao desenvolvimento da personalidade" e o processo não pode ser considerado legítimo, segundo a Constituição, do início (em que ela intervém pela primeira vez) até ao fim (em que entrega a criança ao casal beneficiário).E caso o contrato seja anulado? O TC considera que se cria uma insegurança jurídica ao não ser possível consolidar "posições jurídicas" como as de progenitor ou filho ou filha. Além disso, lamenta que a lei apreciada não diferencie "em função do tempo ou da gravidade as causas invocadas para justificar a declaração de nulidade". Os juízes foram unânimes em considerar que o direito à identidade pessoal e o princípio da segurança jurídica são violados.O TC acusa ainda os deputados de excesso de zelo. Porquê? O anonimato dos dadores e da gestante de substituição impõe "uma restrição desnecessária aos direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade das pessoas nascidas em consequência de processos de PMA com recurso a dádiva de gâmetas ou embriões, incluindo nas situações de gestação de substituição". A lei impunha que os dadores não tivessem de ser anónimos em caso de "procriação heteróloga" (doação de óvulos ou esperma não pertencentes ao casal beneficiário), mas as gestantes de substituição teriam de se manter anónimas "como regra absoluta".Os juízes defendem ainda que quem for gerado pela gestação de substituição deve poder conhecer a identidade do dador, visto que este não pode ser tido como progenitor da criança nascida.Finalmente, o Tribunal Constitucional sublinha que os dois casos de Procriação Medicamente Assistida já aprovados em Portugal não serão influenciados por esta decisão. Há outros sete casos que estão a ser avaliados, quer porque foi pedida mais informação, porque serão apreciados pela Ordem dos Médicos e dois à espera de parecer.A lei foi aprovada a 20 de Julho de 2016. A iniciativa, do Bloco de Esquerda, foi alterada depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa. Os deputados do BE, PS, PEV, PAN e 20 deputados do PSD votaram a favor. Os restantes deputados do PSD, o PCP, o CDS-PP e dois deputados do PS votaram contra. Oito deputados do PSD abstiveram-se.O acórdão do Tribunal Constitucional ainda não foi revelado. O Parlamento só deverá ser notificado esta quinta-feira, 26. Leia aqui o comunicado do Palácio Ratton na íntegra.