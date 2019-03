O presidente da câmara disse à Lusa que as chamas "lavram com alguma intensidade, mas não põem em risco iminente" as habitações mais próximas. Segundo Gonçalo Rocha, o facto de não haver vento poderá ajudar a controlar o incêndio mais facilmente.



O alerta foi dado às 15h10.

Um incêndio florestal de grandes proporções localizado em Castelo de Paiva, motivou ordens para cortar várias estradas e preparar a possível evacuação da população da zona, noticia o Jornal de Notícias. As chamas estão a lavrar numa zona de eucalipto localizada entre as freguesias de Bairro e Real, nas proximidades da aldeia de Ancia.O fogo, com três frentes ativas, está atualmente incontrolável e a apanhar as zonas de Sobrado e Bairros. Até às 19h15, estavam no local 62 veículos, dois meios aéreos e 210 bombeiros.