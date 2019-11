A vida de João Pedro Adrião mudou para sempre no dia 3 de outubro de 2014. Ao chegar de autocarro ao Estádio D. Afonso Henriques, para ver o seu clube Boavista jogar contra o Vitória de Guimarães, o advogado de 35 anos saiu do veículo, foi revistado e pedido para que prosseguisse a marcha, mas preferiu esperar pelo irmão, que vinha noutra camioneta de passageiros. "Não podes estar aí, toca a andar filho da puta", disse um dos polícias da equipa 42 do Corpo de Intervenção (CI) da PSP. Adrião tentou explicar-se calmamente mas de nada valeu: o agente empurrou-o para o chão, colocou-lhe o joelho por cima das costas, forçando-o a permanecer deitado no solo de cara para baixo. Mais dois agentes juntaram-se às agressões e vários polícias fizeram um semicírculo que bloqueou a chegada de auxílio.Cinco anos depois, o Tribunal de Guimarães absolveu os onze arguidos - todos eles polícias da equipa 42 do CI - por não ter conseguido identificar os responsáveis. No entanto, não o fez sem lançar duras críticas aos agentes em causa. De acordo com o acórdão, a que ateve acesso, os onze polícias julgados - entre eles Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sócio-Profissional (ASPP) da PSP - "encobriram em comunhão de esforços a identidade dos agentes que praticaram os factos exarados na acusação". "A mentira, a ocultação de factos ou o depoimento parcial são realidades que, infelizmente, o tribunal presencia quotidianamente em audiência de julgamento", lamenta o coletivo de juízes, formado por Filipe Silva Monteiro, Paula Carvalho e Sá e Rita Santos.As críticas não ficam por aí. O coletivo considerou que "os arguidos claramente demonstraram em julgamento não terem ainda interiorizado a gravidade da conduta que foi empreendida por alguns (ou eventualmente todos) os membros da equipa 42 do CI e das consequências que da mesma resultaram". "Se (em tese) interiorizaram a gravidade então manifestaram um profundo desprezo pela normatividade jurídico-penal", acrescenta. Entre as consequências referidas, são o estado em que ficou a vítima: os polícias partiram dois maxilares e o nariz ao adepto, que também ficou sem um olho, tendo por isso deixado de exercer a profissão.O acórdão salienta ainda que a vítima sofre de "insónia terminal". A médica que o acompanha prestou declarações enquanto testemunha e descreveu que as agressões colocaram João Pedro Adrião com uma "anomalia psíquica que o impede de dormir, estando totalmente dependente de medicação, com insónia terminal, o que o impossibilita de ter uma vida saudável e normal". "Tenho de aplicar 4-5 fármacos para ele dormir" , lamentou.Contudo, Paulo Rodrigues garantiu que ele e os restantes arguidos são inocentes. Em declarações à imprensa, tanto ao jornal Público como ao i, o líder sindical disse que os arguidos foram "bodes espiatórios" e "enxovalhados em tribunal", insinuando que os responsáveis pelas agressões pertenciam a outra equipa. "Porque é que em mais de 120 polícias no local, cinco equipas presentes (três do CI/UEP e duas Equipas de Intervenção Rápida) foram escolher todos os elementos desta equipa, havendo outros que até estariam muito mais próximos do local onde é dito que ocorreu o incidente", disse Paulo Rodrigues ao jornal i. "Algumas questões com que fui confrontado foram injustas, até porque estávamos no jogo e não tivemos conhecimento daquela situação. A maior parte da equipa só soube no dia seguinte. Durante todo o julgamento fomos enxovalhados e insultados pelo tribunal e pelo Ministério Público de algo que não fizemos", frisou ao Público.O coletivo de juízes não tem dúvidas e desmente as declarações do líder sindical. "Não se afigura minimamente plausível a possibilidade invocada pela defesa dos arguidos de ter intervindo nas agressões (quer no seu início, quer na continuação das mesmas) eventualmente algum agente de outra equipa policial, mormente da equipa 43", lê-se no documento. De acordo com o acórdão, foi "um agente da equipa 42 do Corpo de Intervenção que sai da linha e agride João Adrião sem que para tal houvesse qualquer intenção". "Mais dois agentes da equipa 42 do CI também saem da linha e igualmente agridem o mencionado ofendido, momentos depois mais alguns (em número não concretamente apurado) agentes da equipa 42 do CI igualmente saem da linha inicial e formam um semicírculo em volta do ofendido e dos outros três agentes do CI que continuam a agredir o sobredito ofendido, impedindo assim que outras pessoas pudessem impedir as agressões e/ou auxiliar esse ofendido."Durante a leitura do acórdão, no dia 7 de novembro, o juiz presidente do coletivo, Filipe Silva Monteiro, disse não ter dúvidas: "Os autores das bárbaras agressões estão aqui nesta sala, disso não tenho dúvidas. Só não sei é quem foram ou se foram todos, porque ninguém os conseguiu identificar."