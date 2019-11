A carregar o vídeo ...





16h36 - Manifestantes entoaram novamente o hino de Portugal virados de costas para a Assembleia da República. Deputado do CDS, Telmo Correia, desceu a escadaria do Parlamento para cumprimentar e falar com os elementos policiais em protesto.



16h27 - Fonte da Associação dos Profissionais da Guarda estima à SÁBADO que estejam presentes 15 mil manifestantes.



16h24 - André Ventura, deputado único do CHEGA, apareceu esta quinta-feira no Parlamento com uma t-shirt do "Movimento Zero", estrutura de polícias anónimos com mais de 50 mil seguidores no Facebook. "Não faz mal, nós somos diferentes. Foi para isso que viemos", escreveu Ventura na sua página de Facebook.









16h21 - Porque protestam os polícias? Agente da PSP do Comando do Porto explica à SÁBADO os motivos pelos quais se encontra na manifestação conjunta organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e a Associação dos Profissionais da Guarda.





16h15 - Manifestantes chegam ao Parlamento a cantar o hino e "Portugal!" Organização da manifestação dá as mãos junto às grades frente ao primeiro dispositivo policial.





Elementos da PSP e da GNR marcaram para esta quinta-feira um protesto em Lisboa para pressionarem o novo Governo de António Costa a cumprir as reivindicações da classe e as promessas esquecidas do anterior executivo. A manifestação conjunta, sob o lema "tolerância zero", é organizada pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e pela Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) e tem um percurso marcado entre a

16h10 - Com arranque no Marquês de Pombal às 13h00 e chegada prevista à Assembleia da República para as 16h, os milhares de manifestantes da GNR e PSP foram recebidos por três linhas de com dezenas de membros de forças de intervenção: uma primeira junto uma primeira grade antes das escadarias da AR, uma segunda a meio da escadaria e ainda polícias por baixo das arcadas do parlamento.