Os agentes da PSP foram ao Bairro da Jamaica, no Seixal, deter um jovem, que os terá apredejado. Contudo, agentes da equipa de intervenção rápida agrediram com socos, empurrões e cassetetes outras pessoas, entre as quais mulheres.A gravação, partilhada nas redes sociais, terá sido feita por moradores. "Os polícias de Portugal são tão corruptos ao ponto de baterem no pai de um jovem (...). Estão a bater na própria mãe do jovem. Vejam como os polícias trabalham. Vejam como o racismo aqui em Portugal é quando se trata de ser negro", ouve-se o autor do vídeo a falar.Entretanto, o vídeo já foi partilhado por Joana Mortágua, que critica a violência policial. "Podem ir començando a pensar em desculpas", diz a bloquista.Em comunicado à imprensa, a PSP frisa que quando chegaram ao local, após receberem uma chamada para "cessar uma desordem que envolvia indivíduos do sexo feminino", foram recebidos por indivíduos que "arremessaram pedras que atingiram um polícia na boca que necessitou de receber tratamento hospitalar"."A PSP exerceu a sua autoridade e agiu em legítima defesa para manter a detenção e defender-se dos ataques violentos de que foi alvo e que não são mostrados no vídeo porque quem o enviou apenas o fez para prejudicar a polícia", acrescenta o comunicado.Um agente da PSP ficou ferido e foi assistido no Hospital Garcia de Orta, em Almada. A PSP abriu inquérito interno para apurar responsabilidades.