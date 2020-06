A PSP montou um cordão policial junto a um centro de apoio a pessoas carenciadas em Arroios, Lisboa, que foi alvo de um despejo esta segunda-feira de madrugada. Os proprietários do edifício mandaram cortar a água e a luz do mesmo para acelerar o processo de expulsão. Na sequência destes acontecimentos, manifestantes juntaram-se junto ao edifício, entrando em confronto com as autoridades que dispersaram o protesto recorrendo a gás pimenta e a cargas policiais.De início estavam no local cerca de seis agentes junto ao edifício ocupado pela instituição Seara — Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, mas mais tarde o dispositivo policial passou a contar com dezenas de agentes, alguns deles da brigada de intervenção da PSP. A presença policial foi requisitada depois de cerca de uma dezena de seguranças privados terem entrado, esta segunda-feira às 5h, naquele centro de apoio a carenciados, para tentar despejar as pessoas que ali se encontravam, porque o espaço foi ocupado ilegalmente.

O Seara — Centro de Apoio Mútuo de Santa Bárbara, em Arroios, foi criado por um grupo de pessoas que ocupou um antigo infantário abandonado e o transformou num centro de apoio de ajuda a pessoas carenciadas, incluindo sem-abrigo. Quando ocuparam o espaço, os voluntários não sabiam quem eram os proprietários do imóvel, mas mais tarde descobriram que foi vendido a uma empresa de imobiliário e depois em parcelas a três pessoas que vivem no estrangeiro.

Os voluntários enviaram email a várias entidades, entre as quais a Câmara Municipal de Lisboa e a PSP, a informar de que iriam ocupar o espaço e os motivos, contaram à Lusa.





A carregar o vídeo ...





Foram os voluntários da Seara que contactaram a polícia que informou a agência noticiosa que durante a manhã "houve alguns momentos tensos, mas não agressões. Cerca das 9h20 estavam no local alguns voluntários acompanhados de advogado e uma advogada dos proprietários do espaço".

milícia armada" que acusa de estarem a "cometer um crime".





e-mails e os proprietários só responderam agora, com uma milícia armada e com um empreiteiro para emparedar o prédio que nunca quiseram recuperar".





No Facebook, o vereador da Câmara Municipal de Lisboa Manuel Grilo criticou a ação dos seguranças privados que procederam ao despejo, bem como a atitude da polícia. Na sua página oficial de Facebook, o vereador dos Direitos Sociais classifica os seguranças privados de serem "capangas" e uma "O vereador revela ainda que a autarquia à qual pertence "não respondeu aos seus [da Seara]"A ação dos proprietários roça a ilegalidade e a polícia não pode ser conivente com milícias privadas. Só vamos vencer esta crise social da covid19 com apoio mútuo e quem se mobilizou para apoiar quem mais precisa não pode ser ameaçado desta maneira", conclui.