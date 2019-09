Levavam tendas e garantiam que não sairiam do local, mas uma intervenção das autoridades mudou o cenário. Após a recusa em abrir uma das vias, a PSP começou a retirar os manifestantes um a um - como os mesmos não saem de livre vontade, os polícias arrastam-nos para os passeios, onde os "depositam".





Extenction Rebellion Portugal.





Os manifestantes não estão a reagir com violência e continuam a recusar qualquer orda para abandonarem o local. À Lusa, o comissário Serra, do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, explicou que os ativistas, muitos dos quais estrangeiros, não estão a ser detidos, mas o seu direito a manifestar-se não pode impedir a livre circulação rodoviária na zona.Alguns jovens disseram à nesma fonte que pretendem passar ali a noite em protesto contra as políticas que consideram erradas e que no seu entender estão a destruir o ambiente do planeta, sendo visíveis diversas tendas no local.A manifestação está a ser transmitida em directo numa página do Facebook relacionada com a