A Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária (PJ) este domingo um português residente no Reino Unido suspeito de apoiar e facilitar o movimento de outros nacionais para a Síria e o Iraque. Aapurou tratar-se de Rómulo Rodrigues da Costa, irmão dos portugueses Celso e Edgar Rodrigues da Costa que em 2013 se juntaram ao autoproclamado Estado Islâmico (EI). Terá sido ele a fornecer os documentos necessários para um dos irmãos viajar para a Síria.De acordo com o comunicado divulgado pela PJ e pela procuradoria Geral da República, o suspeito foi detido na madrugada do passado domingo, dia 16, no âmbito da investigação que diz respeito à participação de cidadãos nacionais que combatem nas fileiras do Estado Islâmico. Residente no Reino Unido, terá sido a partir daí que "desenvolveu diversas atividades", nomeadamente como "apoio e facilitador ao movimento de outros nacionais para os territórios do Iraque e do norte da Síria".

Rómulo Rodrigues da Costa é o mais velho dos irmãos Celso e Edgar, os dois portugueses que e 2014 viajaram para a Síria para se juntarem ao grupo terrorista Estado Islâmico. Foi ele o primeiro a viajar para Londres, no início do século. E foi ele quem recebeu os irmãos que viajaram para a capital britânica a partir de Massamá. Juntamente com Sadjo Turé, outro dos portugueses que partiram dos arredores de Lisboa para Londres, faziam parte da banda de hip-hop Greguz du Shabbah.



Na capital britânica, os três irmãos converteram-se ao Islão. Mas ao contrário dos irmãos, Rómulo Rodrigues da Costa manteve-se na capital britânica e não mudou o seu estilo de vida: trabalhava como produtor músical. Já os irmãos, radicalizados, abandonaram o estilo de vida ocidental para se dedicarem à religião.



Tal como a SÁBADO já noticiou, em 2012 Celso Costa casou-se em Londres com a britânica de origem paquistanesa Reema Iqbal. Nesse mesmo ano viajou com Edgar Costa e com o amigo Sadjo Turé para a Tanzânia, onde terão tido treino terrorista. Nessa mesma altura, suspeitam as forças e os serviços de segurança portugueses, terão estado na Síria onde terão participado no rapto do fotojornalista britânico John Cantlie.



De regresso à Europa, em 2013, começaram a planear a viagem definitiva para a Síria.







