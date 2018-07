Segundo a TVI, numa auditoria que nunca foi denunciada às autoridades, concluiu-se que foram detetadas irregularidades graves em 40 dos 50 fornecedores e prestadores de serviços à associação, existindo, alegadamente, empresas fantasmas que não comprovaram a prestação dos serviços.





Inspectores da Unidade Nacional contra a Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária realizaram, esta segunda-feira, dia 2, buscas no gabinete do presidente demissionário da ADSE, Carlos Liberato Batista. O responsável pelo sistema de saúde dos funcionários público está a ser investigado por suspeitas de corrupção, que resultam de uma denúncia que chegou ao Ministério Público. Segundo informações recolhidas pela SÁBADO, há suspeitas de pagamentos encobertos como contrapartida para a assinatura de convenções entre a ADSE e clínicas privadas. O dirigente, porém, não foi constituído arguido.Além do gabinete, os inspectores da Judiciária estiveram ainda na casa de Lisboa do presidente demissionário da ADSE. Carlos Liberato Batista demitiu-se no passado mês de Abril, dias antes de a TVI emitir uma reportagem que levantou suspeitas sobre a sua gestão na Associação de Cuidados de Saúde da antiga Portugal Telecom.A SÁBADO está a tentar contactar Carlos Batista, assim como já pediu esclarecimentos adicionais à Procuradoria-geral da República.