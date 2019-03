Em causa estará uma bolsa de horas ilegal.

A Polícia Judiciária está a realizar esta segunda-feira buscas no quartel dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, na sequência de um alegado crime da área económica e financeira, disse à agência Lusa fonte desta polícia.



Contactado pela Lusa, o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, Lídio Lopes, confirmou a presença de elementos da PJ no quartel e mostrou total abertura para apoiar as investigações.



"A associação está inteiramente à disposição para que tudo se esclareça na investigação, preservando o seu bom-nome e aguardando pelo resultado das investigações", disse Lídio Lopes.



A PJ disse à Lusa que "estão a ser efetuadas buscas, no âmbito de um processo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, a ser investigado pela Polícia Judiciária de Coimbra, por um crime da área económica e financeira".



"O processo está em segredo de justiça", indicou a mesma fonte.



Fonte ligada a este processo explicou à Lusa tratar-se de eventuais crimes de falsificação e peculato.



Em causa, disse esta mesma fonte ligada ao processo, estarão eventuais crimes levados a cabo por um antigo chefe adjunto do comando (Nelson Fadigas) e pela sua esposa (Carla Mendes), ex-bombeira. Estes dois elementos demitiram-se recentemente dos bombeiros da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.



A mesma fonte esclareceu que um elemento que foi demitido recentemente em processo disciplinar estará na origem da denúncia, já que enviou essa mesma denúncia à associação e eventualmente à PJ.