Buscas na Câmara de Faro resultam em quatro arguidos

A Polícia Judiciária (PJ) realizou esta terça-feira buscas na Câmara Municipal de Faro. No âmbito da Operação "Mercado Aberto", e através da Diretoria do Sul, a PJ fez "buscas domiciliárias e não domiciliárias, na autarquia de Faro, numa empresa Municipal da mesma cidade, bem como em escritório de advogado", refere um comunicado enviado às redações.Na sequência das buscas foram constituídos quatro arguidos. De acordo com o Correio da Manhã, o vice-presidente da autarquia, Paulo Santos, um responsável de uma empresa municipal e um advogado do município de Faro são os principais visados.

Em causa estão crimes de participação económica em negócio, corrupção passiva e ativa, peculato, prevaricação e abuso de poder, lê-se na nota.