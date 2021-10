Polícia Judiciária faz buscas a Margarida Martins

A Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária está esta manhã a fazer buscas na sede da junta de freguesia de Arroios, no Largo do Intendente. Estão a vasculhar e a apreender documentos e computadores. A investigação está a cargo do DIAP Regional de Lisboa.



O apartamento de Margarida Martins, na Praça das Águas Livres, em Lisboa, também é um alvo, apurou a SÁBADO.



Em causa estarão alegados crimes relacionados com a gestão da autarca do Partido Socialista nos dois mandatos na junta lisboeta, de 2013 a 2021. Margarida Martins candidatava-se nesta Autárquicas a um terceiro mandato, mas perdeu para a coligação Novos Tempos. Os alegados crimes em causa estarão relacionados com o uso pessoal de bens públicos, bem como delitos de natureza económico-financeira com contratos elaborados na junta de freguesia.