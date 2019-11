A Polícia Judiciária confirmou, esta sexta-feira, que a jovem de 22 anos, que abandonou um recém-nascido num caixote do Lixo, em Lisboa, na terça-feira é a "única autora do crime" e que atuou sozinha. Além disso, o parto foi feito nas imediações do local onde a criança foi encontrada.



"É uma pessoa que vive em condições precárias na via pública", explicou ainda Paulo Rebelo em conferência de imprensa, revelando que a mulher "nunca declarou a gravidez a ninguém".



"Não apresentava sinais de utilização de droga e estava consciente", foi ainda dito.