PJ vai investigar homicídio com arma branca em Aveiro

Alegado homicida foi detido no local do crime.

Um homem de 38 anos morreu após ter sido esfaqueado hoje à noite numa residência, na rua Príncipe Perfeito, em Aveiro, disse à Lusa fonte policial.



O alerta para os Bombeiros foi dado às 23:03.



Segundo a mesma fonte, o crime ocorreu no vão de escadas de um prédio que pertence à Segurança Social e que é utilizado para albergar pessoas sem abrigo e outras.



O alegado homicida terá sido um homem com cerca de 70 anos, residente no mesmo prédio, que foi detido no local pela PSP.



Fonte dos Bombeiros disse à Lusa que a vítima foi esfaqueada duas vezes no tórax, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.



Ao local acorreram os Bombeiros Velhos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Aveiro.



A PSP também esteve no local, mas a investigação vai passar para a alçada da Polícia Judiciária por se tratar de um crime com uma arma branca.